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Политика ,  
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В СВР заявили о подготовке США к цветной революции в Грузии

Фото: Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вашингтон недоволен тем, как развиваются события в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября, и готовит в стране «цветную революцию», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии. <...> На «тбилисском майдане» планируется обнародовать «доказательства фальсификаций» при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В Белом доме, отмечает СВР, хотят в оставшиеся до выборов недели нарастить давление на власти Грузии и ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». Планируется ввести персональные санкции против верхушки политиков партии, членов их семей, а также спонсоров.

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20 августа «Грузинская мечта» опубликовала заявление политического совета, в котором говорится о том, что партия намерена добиваться признания судом неконституционной деятельности Единого национального движения (ЕНД), основателем которого является бывший президент Михаил Саакашвили. «Грузинская мечта» пояснила, что за 12 лет нахождения у власти партия не смогла организовать суд над представителями оппозиционного движения, «поскольку западные партнеры выступали против такого судебного процесса».

Среди других причин необходимости победы на парламентских выборах правящая партия назвала поправки в Конституцию, связанные с восстановлением территориальной целостности Грузии, и «защиту грузинской идентичности и национальных ценностей».

В конце июля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы на выборах ЕДН в Грузии возникнет второй фронт против России. Однако, по его словам, «Грузинская мечта», в свою очередь, поможет республике развиваться по всем направлениям, в том числе «по пути европейской интеграции». За отказ правящей партии от открытия второго фронта ее сочли пророссийской, отметил тогда премьер.

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Теги
Служба внешней разведки цветная революция Грузия Грузинская мечта США
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