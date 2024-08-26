В двух украинских областях прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Сумах на Украине прозвучали взрывы, сообщили корреспонденты «Суспiльне» и ТСН.
По данным мониторинговых пабликов, Сумы атакованы беспилотниками. В пяти регионах страны объявили воздушную тревогу.
В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
26 августа ведомство сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В Минобороны подчеркнули, что все цели поражены.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что удар по энергообъектам Украины стал одним из самых масштабных с начала боевых действий.
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