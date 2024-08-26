 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В двух украинских областях прогремели взрывы

В Херсонской и Сумской областях Украины прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Сумах на Украине прозвучали взрывы, сообщили корреспонденты «Суспiльне» и ТСН.

По данным мониторинговых пабликов, Сумы атакованы беспилотниками. В пяти регионах страны объявили воздушную тревогу.

В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Киевская ГЭС получила повреждения при взрывах
Политика

26 августа ведомство сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В Минобороны подчеркнули, что все цели поражены.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что удар по энергообъектам Украины стал одним из самых масштабных с начала боевых действий.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Военная операция на Украине Сумская область беспилотники Херсонская область
Материалы по теме
Кадры поврежденной при взрывах дамбы Киевской ГЭС появились в Сети
Политика
Зеленский назвал удар по энергообъектам одним из крупнейших
Политика
На Украине после взрывов остановились поезда и водоснабжение
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
В Рособрнадзор поступили десятки жалоб по поступлению в 10 классОбщество, 00:23
Рублев выиграл первый матч на US OpenСпорт, 00:12
В квест-комнате в Оренбурге произошел пожарОбщество, 00:05
Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйцаБизнес, 00:00
В США загрязнение ядерного объекта в Лос-Аламосе сравнили с ЧАЭСОбщество, 26 авг, 23:50
Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае переизбранияПолитика, 26 авг, 23:47
Мишустин назначил новых заместителей министров просвещения и культурыПолитика, 26 авг, 23:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Над Курской областью сбили четыре ракеты «Точки-У»Политика, 26 авг, 23:05
В двух украинских областях прогремели взрывыПолитика, 26 авг, 22:51
AFP сообщило о продлении срока задержания ДуроваБизнес, 26 авг, 22:44
Россия и Запад разошлись во мнении о дате СБ ООН по УкраинеПолитика, 26 авг, 22:35
Два человека пострадали при обстреле ШебекиноПолитика, 26 авг, 22:31
Минск попросил Киев не удивляться войскам на границеПолитика, 26 авг, 22:26
Суд вновь отложил иск Бакальчук о разводеБизнес, 26 авг, 22:17