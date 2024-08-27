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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о ракетном ударе по РСЗО HIMARS в Сумской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Российские военные нанесли ракетный удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Степановка в Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня HIMARS производства США нанесен ракетный удар», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

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«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. Обладают возможностью установки ядерных боеголовок.

Минобороны периодически отчитывается об ударах ОТРК «Искандер-М» по целям ВСУ. Так, 16 августа в ведомстве сообщили об уничтожении в Днепропетровской области Украины двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. В тот же день ударом ракеты «Искандер-М» российские военные уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области.

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Теги
Минобороны Сумская область «Искандер-М» РСЗО HIMARS ВСУ
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