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Аресты генералов ,  
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Суд оставил меру пресечения директору парка «Патриот» без изменений

Суд оставил директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова под арестом
Сюжет
Аресты генералов
Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот»)

Второй западный окружной военный суд оставил под арестом директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили РБК в московской коллегии адвокатов «Гриднев, Харитонов и партнеры».

«Будем продолжать добиваться изменения меры пресечения», — добавили адвокаты Ахмедова.

Апелляция на решение об аресте Ахмедова поступила в суд 6 августа.

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О задержании директора «Патриота» стало известно 5 августа. Вместе с ним был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.

По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирования парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Также еще в июле силовики приезжали в сам парк «Патриот» и проводили там следственные действия по делу о хищении более 40 млн руб. при госзакупках.

Ахмедова арестовали до 21 сентября, но меру пресечения избрали не сразу в связи с состоянием здоровья обвиняемого.

Кроме того, 29 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны генерала армии в запасе Павла Попова. По данным следствия, в 2021–2024 годах он, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым.

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Павел Попов

генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
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