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Аресты генералов ,  
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Бывшему заму Шойгу вменили строительство дачи за счет парка «Патриот»

СК вменил генералу Павлу Попову строительство дачи за счет парка «Патриот»
Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Вадим Гришанкин / РИА Новости)

Бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, построил загородный дом за счет парка «Патриот», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, за счет парка велись стройка и ремонтные работы на даче генерала размером около 3 га в подмосковном Красногорском районе, а также поставки туда «различных материальных ценностей». Помимо этого, считают следователи, Попов через подчиненных «принуждал» руководителей компаний, работающих с «Патриотом», бесплатно выполнять строительные работы на своем загородном участке.

После того как дом в Подмосковье был построен, генерал продолжал технически и хозяйственно обслуживать его за счет парка.

СК установил, что помимо дачи в Красногорском районе у Попова и его семьи в собственности находятся «многочисленные объекты недвижимости в престижных районах» Москвы, Московской области и Краснодарского края, общая стоимость которых превышает 500 млн руб. В ведомстве пообещали проверить «законность приобретения» этого имущества.

СК задержал бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова
Политика
Павел Попов

Следственный комитет сообщил о задержании генерала 29 августа. Против бывшего замминистра обороны возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Павел Попов был замглавы Минобороны с ноября 2013 года, в его ведении находились главное управление инновационного развития и департамент информационных систем ведомства. В июне президент Владимир Путин освободил Попова от службы и уволил еще трех заместителей министра, назначив вместо них Леонида Горнина, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова.

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Теги
Следственный комитет Минобороны арест парк «Патриот» Павел Попов
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