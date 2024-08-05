Силовики задержали директора парка «Патриот»

По делу кроме директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова проходит генерал-майор Владимир Шестеров. Следователи заинтересовались парком «Патриот» в конце июля — тогда там прошли следственные действия

Вячеслав Ахмедов (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»)

Директор парка «Патриот» в Московской области Вячеслав Ахмедов задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с ходом оперативных мероприятий, и подтвердил источник, близкий к руководству.

Издание «Постньюс» сообщает, что часть сотрудников отправили на допрос с рабочих мест.

Позже Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). В ведомстве подтвердили задержание Ахмедова, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России и в парк «Патриот».

В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках. При этом они указывали, что следственные действия в «Патриоте» не имеют отношения к делу бывшего замминистра обороны и экс-руководителя «Оборонстроя» Тимура Иванова, занимавшегося в том числе и строительством парка в Подмосковье.

Парк «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой открылся в 2015 году, его общая площадь составляет 3,5 тыс. га. На территории находятся главный храм вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня».

В 2024 году парк «Патриот» являлся заказчиком по 33 госконтрактам на 41,1 млн руб. и поставщиком по одному госконтракту на 149 тыс. руб. В августе этого года учреждение выступило заказчиком госконтракта на «выполнение работ по поставке, монтажу (пусконаладке) системы тревожной сигнализации» и контракта на «поставку мишеней для практической стрельбы из стрелкового оружия».