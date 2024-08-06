Директор парка «Патриот» обжаловал арест по делу о мошенничестве
Задержанный в рамках дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест, сообщили ТАСС в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, который арестовал полковника запаса.
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова», — сказала представитель суда. Она добавила, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции пока не назначена.
О задержании директора парка «Патриот» в рамках расследования уголовного дела накануне днем сообщили источники РБК. Позже СК подтвердил задержание Ахмедова, которому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Решение о привлечении к ответственности «ряда руководителей» следователи приняли «в ходе оперативно-следственных действий», уточнял ТАСС представитель правоохранительных органов. Силовики приезжали в подмосковный парк «Патриот» в июле. Там они проводили следственные действия, связанные с делом о хищении более 40 млн руб. при госзакупках.
Парк «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой открылся в 2015 году, его общая площадь составляет 3,5 тыс. га. На территории находятся главный храм Вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня». В 2024 году парк «Патриот» являлся заказчиком по 33 госконтрактам на 41,1 млн руб. и поставщиком по одному госконтракту на 149 тыс. руб.
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