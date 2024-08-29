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Военная операция на Украине ,  
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Глава штаба ОДКБ заявил о росте напряженности из-за атаки ВСУ под Курском

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Атаки, которые проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, способствует росту напряженности в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

«Повышению напряженности способствует проведение <...> [Киевом] беспрецедентной провокации в Курской области», — сказал он.

Сердюков добавил, что под предлогом защиты от «угрозы с Востока» в регионе «наращиваются группировки коалиционных войск сил НАТО» вблизи западных границ ОДКБ.

В ОДКБ входят шесть стран бывшего СССР — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит подписанный в 1992 году в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее, 10 августа, Белоруссия — одна из стран-участниц ОДКБ — сообщила, что накануне вечером белорусская ПВО уничтожила несколько целей — предположительно, ударных беспилотников, — летевших с территории Украины. Президент страны Александр Лукашенко обвинил Киев в провокации и нарушении всех договоренностей.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию региона.

К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. жителей, отчитывался врио губернатора Алексей Смирнов. После этого официальной информации о захваченных ВСУ территориях не было.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

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Теги
Курская область Андрей Сердюков ОДКБ
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