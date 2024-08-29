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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил об 11-часовых боях в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Бои с ВСУ на курском направлении 28 августа продолжались 11 часов, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов

«У нас сегодня был <...> очень тяжелый день. Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Несмотря на продолжительные сражения, российские военные выстояли, уничтожили «очень большое количество живой силы противника» и несколько единиц техники, подчеркнул генерал-майор.

Бои в Курской области продолжаются с тех пор, как 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. Алаудинов находится в зоне военных действий. Накануне он сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области. 

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