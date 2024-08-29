В Курской области начали вакцинацию в ПВР

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В пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области проводится вакцинация против гриппа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в телеграм-канале.

Всего в регионе 58 ПВР, в медучреждениях, закрепленных за пунктами, были созданы 84 мобильные прививочные бригады. Медики привили более 32% людей, которым показана иммунизация.

Кроме того, в Курской области Роспотребнадзор ужесточил контроль качества воды.

6 августа ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа объявил, что эвакуации подлежат 180 тыс. человек. Спустя десять дней он сообщил, что из приграничных районов области уехали 133 тыс. человек, продолжают оставаться там еще около 20 тыс.