Freedom Bank приостановил переводы через «Золотую корону»
Казахстанский Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему «Золотая корона», сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.
«Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах», — рассказали в Freedom Bank.
23 августа разработчик «Золотой короны», «Центр финансовых технологий», попал под санкции Минфина США. При этом саму платежную систему в санкционный список не включили.
На следующий день технические проблемы с денежными переводами через систему «Золотая корона» возникли у одного из крупнейших грузинских банков Bank of Georgia.
В марте 2023 года в пресс-службе «Золотой короны» сообщили, что платежная система не может осуществлять трансграничные переводы с карт некоторых российских банков из-за риска нарушения санкционного режима других стран. Так сервис объяснил проблемы при переводах с карт «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-банка.
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