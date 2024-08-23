Под новые санкции США против России попали почти 400 физлиц и компаний

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Минфин США объявил о расширении санкций против России, в новый список попали почти 400 физических и юридических лиц и организаций.

Целью новых ограничений в Вашингтоне назвали подрыв цепочек поставок и финансовых каналов для военно-промышленного комплекса России. В частности, в список попали более 100 физлиц и компаний из 16 стран, которых США обвиняют в помощи в обходе санкций. Среди них есть представители Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ.

В числе организаций, попавших под ограничения, разработчики программных обеспечений для финансового сектора АТОЛ, «Диасофт» и «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Также среди попавших под санкции структуры холдинга Evraz, в частности, угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь», Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, Evraz Market. Сам Evraz с мая 2022 года находится под санкциями Великобритании.

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