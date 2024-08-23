 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Под новые санкции США против России попали почти 400 физлиц и компаний

Сюжет
Война санкций
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Минфин США объявил о расширении санкций против России, в новый список попали почти 400 физических и юридических лиц и организаций.

Целью новых ограничений в Вашингтоне назвали подрыв цепочек поставок и финансовых каналов для военно-промышленного комплекса России. В частности, в список попали более 100 физлиц и компаний из 16 стран, которых США обвиняют в помощи в обходе санкций. Среди них есть представители Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ.

В числе организаций, попавших под ограничения, разработчики программных обеспечений для финансового сектора АТОЛ, «Диасофт» и «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Также среди попавших под санкции структуры холдинга Evraz, в частности, угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь», Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, Evraz Market. Сам Evraz с мая 2022 года находится под санкциями Великобритании.

Материал дополняется.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 18:02
Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате колонии под ВолгоградомОбщество, 18:18
Акции ММК, «Распадской», «Норникеля» обвалились на фоне санкций СШАИнвестиции, 18:17
«Галс-Девелопмент» внедрит новые технологии в девелопменте на стройкеПресс-релиз, 18:17
ЦБ рекомендовал назначить страховые выплаты жителям трех регионовФинансы, 18:15
Свой или чужой. Почему Sony запустит блокчейн, а Tether отказаласьКрипто, 18:14
США ввели санкции против сына главы Минобороны БелоусоваПолитика, 18:14
Самолет с людьми вернулся в Хельсинки из-за сбоя GPS на востоке ФинляндииПолитика, 18:10
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Макрон начал финальные консультации перед назначением премьераПолитика, 18:10
НРА присвоило «Сибуру» наивысший ESG-рейтинг среди российских компанийПресс-релиз, 18:06
Налог с продажи квартиры: инструкция по НДФЛНедвижимость, 18:05
Захарова обвинила Германию в предательствеПолитика, 18:05
«Динамо» объявило о переходе марокканца с помощью ролика в стиле «Дюны»Спорт, 18:03
Волгоградский губернатор сообщил о погибших при захвате колонииПолитика, 17:59
Под новые санкции США против России попали почти 400 физлиц и компанийПолитика, 17:40