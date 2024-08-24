Bank of Georgia объяснил трудности с переводами через «Золотую корону»

Пользователи «Золотой короны» начали сообщать о проблемах с получением переводов в Грузии после введения санкций против разработчика ПО системы денежных переводов. Bank of Georgia предупредил о технических проблемах с системой

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

У одного из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — возникли технические проблемы с денежными переводами через систему «Золотая корона». Об этом сообщил клиенту банка представитель технической поддержки, РБК ознакомился с перепиской. Информацию подтвердил РБК представитель банка.

«Да, можете, но у нас есть техническая проблема с денежными переводами «Золотая корона», — ответил оператор поддержки на вопрос о том, можно ли отправить перевод через «Золотую корону». По словам представителя Bank of Georgia, на данный момент действительно наблюдается задержка с получением денежных переводов «Золотая корона». «Сегодня мы выявили проблему. Мы не можем предоставить информацию о том, в чем причина проблемы. Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», — сказал он.

Пользователи «Золотой короны» начали сообщать о проблемах с зачислениями денежных переводов через систему на карты грузинских банков 24 августа. Так, при попытке зачислить перевод на карту Bank of Georgia в приложении «Золотая корона» появляется сообщение о том, что «банк вашей карты отклонил операцию».

Также возможность зачисления перевода через «Золотую корону» пропала в приложении другого крупного грузинского банка — TBC, убедился корреспондент РБК. Перевод в TBC не удалось зачислить и через приложение «Золотой короны». В сообщениях об ошибке указываются три ответа: «Не получается выполнить операцию», «Произошла ошибка на сервере. Попробуйте повторить операцию позже» или «Перевод не может быть зачислен. Получите перевод наличными в пунктах выдачи».

Ряд пользователей «Золотой короны» также жалуются на то, что не могут получить перевод наличными в офисах грузинского платежного сервиса «Рико», однако другим пользователям выдали денежные средства, следует из сообщений в профильных чатах, которые изучил РБК.

23 августа США ввели блокирующие санкции против компании «Центр финансовых технологий». Она разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для «Золотой короны» (бенефициары не раскрываются). Сама платежная система, оператором которой является РНКО «Платежный центр», под санкции не попадала. Как следует из данных «РБК Компании», РНКО «Платежный центр» на 100% принадлежит другой компании — ЗАО «ЦФТ-Сервис».

После введения санкций в отношении большинства крупных российских банков, а также ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard «Золотая корона» стала одним из основных каналов для отправки денежных средств физическими лицами из России за границу.

РБК направил запросы в «Золотую корону» и TBC.