Алаудинов раскрыл состав иностранцев в ВСУ, воевавших в Курской области
Около 12 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили на территорию Курской области, среди них было много иностранцев из Польши, Великобритании, Франции. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Количество вошедших на территорию [Курской области] — предположительно, около 12 тыс. <…> Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Среди солдат ВСУ, по его словам, было «очень много» граждан иностранных государств. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», — уточнил он, добавив, что большая часть из этих бойцов погибли.
Бои в Курской области идут с 6 августа. За это время украинская сторона потеряла в регионе до 2,3 тыс. своих военнослужащих, отчиталось российское Минобороны 14 августа. За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 270 человек, добавили в ведомстве.
В этот же день Алаудинов сообщил, что российские войска завершают блокирование ВСУ в регионе. По его словам, украинцы уже не рвутся вперед, а начинают окапываться, «пытаясь избежать уничтожения».
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