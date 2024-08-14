Алаудинов раскрыл состав иностранцев в ВСУ, воевавших в Курской области

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Около 12 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили на территорию Курской области, среди них было много иностранцев из Польши, Великобритании, Франции. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Количество вошедших на территорию [Курской области] — предположительно, около 12 тыс. <…> Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Среди солдат ВСУ, по его словам, было «очень много» граждан иностранных государств. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», — уточнил он, добавив, что большая часть из этих бойцов погибли.

Бои в Курской области идут с 6 августа. За это время украинская сторона потеряла в регионе до 2,3 тыс. своих военнослужащих, отчиталось российское Минобороны 14 августа. За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 270 человек, добавили в ведомстве.

В этот же день Алаудинов сообщил, что российские войска завершают блокирование ВСУ в регионе. По его словам, украинцы уже не рвутся вперед, а начинают окапываться, «пытаясь избежать уничтожения».