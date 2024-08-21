Алаудинов сообщил об отсутствии наемников среди пленных в Курской области
Иностранных граждан нет в числе пленных на территории спецназа «Ахмата» в Курской области, заявил в эфире Первого канала командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Для нас принципиальной разницы, кто они по национальности, нет. <...> На участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — сказал Алаудинов.
Среди убитых бойцами «Ахмата» иностранцев тоже нет, добавил командир отряда. У большинства зашедших на территорию Курской области не было документов, добавил Алаудинов.
По его словам, в регионе шла «очень жесткая битва».
«Противник в начале огромным количеством бронированной техники пытался пробиться через нас и действительно было уничтожено очень много техники противника», — сказал командир «Ахмата».
С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Боевые действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район.
Во всей области действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. По словам Алаудинова, продвижение ВСУ в регионе остановлено.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов