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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил об отсутствии наемников среди пленных в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Иностранных граждан нет в числе пленных на территории спецназа «Ахмата» в Курской области, заявил в эфире Первого канала командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Для нас принципиальной разницы, кто они по национальности, нет. <...> На участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — сказал Алаудинов.

Среди убитых бойцами «Ахмата» иностранцев тоже нет, добавил командир отряда. У большинства зашедших на территорию Курской области не было документов, добавил Алаудинов.

По его словам, в регионе шла «очень жесткая битва».

«Противник в начале огромным количеством бронированной техники пытался пробиться через нас и действительно было уничтожено очень много техники противника», — сказал командир «Ахмата».

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Фото:John Moore / Getty Images

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Боевые действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район.

Во всей области действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. По словам Алаудинова, продвижение ВСУ в регионе остановлено.

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Военная операция на Украине Апти Алаудинов Курская область
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