Бренд Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, ушедший с российского рынка после начала военной операции на Украине, подал не менее 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Заявки подали в августе. Они относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. Речь идет как о товарных знаках самого Hyundai, так и суббренда Genesis. Если правообладатель не пользуется товарным знаком в течение трех лет, он может быть аннулирован, пишет «РИА Новости».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роспатента.
В России заводы бренда были открыты в Санкт-Петербурге. В декабре 2023 года Hyundai решила продать один из них за 10 тыс. руб. Переговоры о сделке велись с российской организацией «Арт-Финанс» — структурой бывшего гендиректора «Авилона» Андрея Павловича, он занимает пост президента компании. Также Hyundai продаст завод GM в Петербурге, купленный в 2020 году.
Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.
Предприятие приостановило работу в марте 2022 года после начала российской военной операции на Украине. Причиной назвали нехватку комплектующих из-за перебоев с логистикой. В конце декабря того же года на заводе возобновили производство кузовов для автомобилей Hyundai Solaris, но предназначались они для сборочной площадки в Казахстане, а не для российского рынка.
Как написала газета «Ведомости», до 2022 года бренд Hyundai был одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке: так, в 2021 году с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 тыс. автомобилей, из них по 71 тыс. — модели Solaris и Creta. Остальной объем пришелся на автомобиль Kia Rio.
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