На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали делать машины Solaris

AGR запустит продажи автомобилей под брендом Solaris в России на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Модельный ряд будет представлен четырьмя авто

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

AGR Automotive Group (ООО «АГР») запустит продажи на российском рынке автомобилей под брендом Solaris, следует из сообщения компании, релиз есть в распоряжении РБК.

Производство модельного ряда Solaris уже началось в Санкт-Петербурге на ООО «Автомобильный завод АГР». Это предприятие полного производственного цикла, включая цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. Сегодня, по данным компании, общее число сотрудников завода составляет порядка 800 человек.

Модельный ряд бренда Solaris включает пятиместный седан Solaris HS, компактный кроссовер Solaris HC, городской седан Solaris KRS и маневренный кросс-хетчбэк Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть AGR. «Гарантия на автомобили составит три года или 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит ранее», — сообщили в компании.

AGR Automotive Group скупила бывшие автозаводы Volkswagen и Hyundai в России. Так, в мае 2023 года, немецкий автопроизводитель Volkswagen продал все свои активы ООО «Арт-Финанс» (структура бывшего главы автомобильного дилера «Авилон» Андрея Павловича). По данным «Интерфакса», решение было принято 17 апреля, а сумма сделки должна была составить не более €125 млн. «Арт-Финанс» выкупил 100% акций российского представительства Volkswagen — ООО «Фольксваген Груп Рус».

Позже, в июне 2023 года, российское отделение Volkswagen сменило название на ООО «АГР», что стало первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику «Арт-Финанс».

В январе «Арт-Финанс» закрыл сделку по приобретению 100% долей бывшей российской производственной «дочки» Hyundai (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ХММР), которые объединяли производственные площадки в Каменке (выпускала Hyundai и Kia) и Шушарах (экс-завод GM) в Санкт-Петербурге.