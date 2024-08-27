Лихачев заявил о договоренности с МАГАТЭ о реакции на агрессию против АЭС

Video

Российский государственный холдинг «Росатом» и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о немедленной реакции организации на агрессию против Запорожской и Курской АЭС, заявил генеральный директор холдинга Алексей Лихачев. Видеокомментарий РБК предоставила пресс-служба «Росатома».

«Мы договорились о незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии как на Запорожье, так и в Курской области», — сказал Лихачев, комментируя визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС 27 августа.

Кроме того, стороны приняли решение о проведении следующего этапа «полноформатных, многосторонних» переговоров.

Лихачев подчеркнул, что в МАГАТЭ отреагировали на приглашение России посетить Курскую АЭС «достаточно оперативно», и отметил, что агентство «детально» разобралось в том, как обстоят дела на станции.

«Были предъявлены результаты конкретных атак. И никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, <...> быть не может», — добавил глава «Росатома».

Гросси посетил Курскую АЭС после сообщения российского президента Владимира Путина о попытке ВСУ атаковать станцию в ночь на 22 августа. По итогам визита атомной электростанции в Курчатове глава МАГАТЭ заявил об опасности «ядерного инцидента» в Курской области.