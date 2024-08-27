Суд в России приговорил гражданина США к 14 годам как наемника ВСУ
Суд заочно вынес приговор американцу Девё Калебу Виктору, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, не раньше сентября 2022 года Девё прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». В период с сентября 2022 года по февраль 2024 года американец за денежное вознаграждение принимал участие в качестве наемника в боевых действиях против российских военных.
Следствие признало Девё Калеба Виктора виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника — ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса.
Военного заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он также объявлен в международный розыск.
В середине марта 2024 года Минобороны сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были ликвидированы.
Согласно последним данным СК, участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тыс. наемников, в частности, 816 из США, 719 из Канады, еще 694 из Великобритании. В начале марта СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне Украине иностранцев.
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