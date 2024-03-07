СК объявил в розыск около 700 воюющих в ВСУ иностранцев
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 иностранцев, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом главе СК Александру Бастрыкину доложили на совещании штаба по расследованию преступлений Украины, которое прошло в Донецке, сообщила пресс-служба ведомства.
«<...> Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены порядка 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы», — говорится в сообщении.
В частности, Бастрыкину доложили о ходе расследования в отношении трех граждан Грузии, ставших наемниками на Украине. Лаша Рухай, Левон Айрапетян и Эрекле Амиранашвили участвовали в боевых действиях в составе «Грузинского национального легиона» за вознаграждение. Дела наемников передали в суд, где решают вопрос об их заочном осуждении.
Участники совещания также обсудили факты применения ВСУ запрещенных методов ведения войны. СК продолжает расследование двух дел о расстреле украинскими военными мирных жителей. В марте 2022 года служащий командир роты снайперов морской пехоты ВСУ убил жителя поселка под Мариуполем. В мае 2022 года снайпер ВСУ выстрелил из гранатомета в окно жилого дома в Северодонецке, в результате чего погибли два человека.
СК и Минобороны периодически сообщают об иностранных наемниках, которые воюют на стороне Украины. В феврале вещи военных из Канады и Грузии обнаружили в опорном пункте в Авдеевке.
18 января 2024 года СК заочно обвинил 68 граждан семи государств в наемничестве.
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