СК объявил в розыск около 700 воюющих в ВСУ иностранцев

Александр Бастрыкин во время оперативного совещания в Донецке (Фото: СК России)

Следственный комитет России объявил в розыск около 700 иностранцев, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом главе СК Александру Бастрыкину доложили на совещании штаба по расследованию преступлений Украины, которое прошло в Донецке, сообщила пресс-служба ведомства.

«<...> Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены порядка 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы», — говорится в сообщении.

В частности, Бастрыкину доложили о ходе расследования в отношении трех граждан Грузии, ставших наемниками на Украине. Лаша Рухай, Левон Айрапетян и Эрекле Амиранашвили участвовали в боевых действиях в составе «Грузинского национального легиона» за вознаграждение. Дела наемников передали в суд, где решают вопрос об их заочном осуждении.

Участники совещания также обсудили факты применения ВСУ запрещенных методов ведения войны. СК продолжает расследование двух дел о расстреле украинскими военными мирных жителей. В марте 2022 года служащий командир роты снайперов морской пехоты ВСУ убил жителя поселка под Мариуполем. В мае 2022 года снайпер ВСУ выстрелил из гранатомета в окно жилого дома в Северодонецке, в результате чего погибли два человека.

СК и Минобороны периодически сообщают об иностранных наемниках, которые воюют на стороне Украины. В феврале вещи военных из Канады и Грузии обнаружили в опорном пункте в Авдеевке.

18 января 2024 года СК заочно обвинил 68 граждан семи государств в наемничестве.