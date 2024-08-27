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Общество ,  
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Курьера по делу об афере с деньгами Долиной оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей женщину-курьера, которая забрала деньги у Долиной

Курьера по делу об афере с деньгами Долиной оставили под стражей
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Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы женщины-курьера, которая забрала деньги у певицы Ларисы Долиной для аферистов, и оставил ее под арестом. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Забравшая у Долиной деньги заявила, что не знала о мошеннической схеме
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13 августа Долина рассказала, что стала жертвой мошенников с Украины, а ее квартира была арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, телефонные мошенники убедили певицу выставить на продажу ее пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб. Они пообещали, что сделка будет фиктивной, а квартира останется в собственности артистки. Также Долина отправила мошенникам около 68 млн руб. сбережений, добавил Mash.

Позже полицейские задержали нескольких человек, которые представились новыми владельцами квартиры певицы, а также 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которая взяла у Долиной деньги, чтобы передать их мошенникам. Женщину арестовали и обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн руб. Цырульникова сказала, что не знала, что участвует в махинации.

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Лариса Долина

эстрадная певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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