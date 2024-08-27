Курьера по делу об афере с деньгами Долиной оставили под стражей
Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы женщины-курьера, которая забрала деньги у певицы Ларисы Долиной для аферистов, и оставил ее под арестом. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
13 августа Долина рассказала, что стала жертвой мошенников с Украины, а ее квартира была арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, телефонные мошенники убедили певицу выставить на продажу ее пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб. Они пообещали, что сделка будет фиктивной, а квартира останется в собственности артистки. Также Долина отправила мошенникам около 68 млн руб. сбережений, добавил Mash.
Позже полицейские задержали нескольких человек, которые представились новыми владельцами квартиры певицы, а также 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которая взяла у Долиной деньги, чтобы передать их мошенникам. Женщину арестовали и обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн руб. Цырульникова сказала, что не знала, что участвует в махинации.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят