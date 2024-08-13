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Общество ,  
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Курьера из дела об афере с деньгами Ларисы Долиной арестовали

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд в Москве отправил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, которой вменяется передача части выманенных мошенническим путем денег за проданную квартиру в центре Москвы, сообщила столичная прокуратура. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, под стражу поместили Анжелу Цырульникову, обвиняемую в причастности к хищению 200 млн руб. у певицы, народной артистки России Ларисы Долиной.

Столичные полицейские днем во вторник задержали женщину по делу о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн руб. По версии следствия, телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запутали пострадавшую и уговорили перевести на «безопасные» счета деньги от продажи квартиры в центре Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, получившую часть денежных средств», — говорится в сообщении прокуратуры.

Полиция задержала курьера по делу о мошенничестве с Ларисой Долиной
Общество
Лариса Долина

13 августа Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, а ее квартира арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб., а вырученные деньги перевела «на безопасный счет». Сделать это артистку убедили телефонные мошенники, заверив, что квартира останется в ее собственности. Также она отправила мошенникам около 68 млн руб. сбережений, добавлял Mash.

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Хамовнический суд Москвы курьер Лариса Долина мошенничество арест
Лариса Долина фото

Лариса Долина

эстрадная певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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