Курьера из дела об афере с деньгами Ларисы Долиной арестовали

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Суд в Москве отправил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, которой вменяется передача части выманенных мошенническим путем денег за проданную квартиру в центре Москвы, сообщила столичная прокуратура. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, под стражу поместили Анжелу Цырульникову, обвиняемую в причастности к хищению 200 млн руб. у певицы, народной артистки России Ларисы Долиной.

Столичные полицейские днем во вторник задержали женщину по делу о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн руб. По версии следствия, телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запутали пострадавшую и уговорили перевести на «безопасные» счета деньги от продажи квартиры в центре Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, получившую часть денежных средств», — говорится в сообщении прокуратуры.

13 августа Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, а ее квартира арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб., а вырученные деньги перевела «на безопасный счет». Сделать это артистку убедили телефонные мошенники, заверив, что квартира останется в ее собственности. Также она отправила мошенникам около 68 млн руб. сбережений, добавлял Mash.