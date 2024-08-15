Забравшая у Долиной деньги заявила, что не знала о мошеннической схеме

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Женщина-курьер, забравшая для аферистов деньги у певицы Ларисы Долиной, заявила, что не знала о взаимодействии с мошенниками. Видеозапись ее показаний опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Никакого подозрения, что это мошенники или что я в какой-то махинации участвую, у меня не было», — сказала подозреваемая.

По словам курьера, ей звонили женщина и некий Алексей Петров, которые представились сотрудниками ФСБ. Они сказали, что «нехорошие» данные о ней «куда-то ушли» и ей хотят помочь. «Они почему-то очень много про меня знали, даже что-то о моих детях», — добавила курьер.

Как рассказывает подозреваемая, накануне ее дня рождения ей снова позвонила женщина и сказала, что у нее есть «подарок», и предложила встретиться «с очень известным человеком». Для этого подозреваемая должна была выполнить «просьбу» — забрать сумку у Ларисы Долиной.

Когда та приехала, чтобы выполнить указания, певица отдала «большой пакет», после чего курьер отнесла его в машину.

Полицейские задержали женщину 13 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн руб. В тот же день Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, а ее квартира арестована. Дело возбудили по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) в отделе МВД района Хамовники.