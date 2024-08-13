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Полиция задержала курьера по делу о мошенничестве с Ларисой Долиной

Столичный полицейские задержали 53-летнюю женщину по делу о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн руб., сообщила представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По данным МВД, задержанная забрала часть денег у потерпевшей и передавала их мошенникам. Дело по ст. 159 УК (мошенничество) было заведено в отделе МВД района Хамовники. Заявительница рассказала, что получила ряд телефонных звонков от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, которые хотели предотвратить мошеннические действия.

«Выполняя указания звонивших, гражданка перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности, так же переведя полученные денежные средства на подконтрольные мошенникам счета. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера. <...> На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест», — пишет Волк.

13 августа певица, народная артистка России Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу квартиру в Хамовниках за 130 млн руб., а вырученные деньги перевела мошенникам. Также она отправила им около 68 млн руб. сбережений, добавлял Mash.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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