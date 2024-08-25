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Военная операция на Украине ,  
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Бойцов воевавшей на Украине группы FOG заметили на Ближнем Востоке

MWM: бойцов американской FOG c 2023 года перебрасывали с Украины в сектор Газа
Сюжет
Военная операция на Украине
Американское военизированное формирование Forward Observations Group, действовавшее на Украине и замеченное в Курской области, также участвовало в боях на Ближнем Востоке. Бойцов перебрасывают туда как минимум с 2023 года
Forward Observations Group в&nbsp;кибуце&nbsp;Беэри
Forward Observations Group в кибуце Беэри (Фото: forwardobservations2.0 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Американское военизированное формирование Forward Observations Group (FOG), которое было замечено в Курской области, также участвовало в боях на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа, об этом свидетельствует публикации на его странице в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) от октября—ноября 2023-го. На участие бойцов группировки в боях на Ближнем Востоке обратило внимание издание The Military Watch Magazine.

Как пишет The Military Watch Magazine, в том же ноябре «западные военные подрядчики» были переброшены с Украины в Газу. По данным издания, FOG до того более двух лет принимала участие в боевых действиях на Украине. Из Instagram группы следует, что с конца прошлого года они также побывали в Ираке (посты оттуда появлялись и летом 2023-го), Йемене и Сирии. Также они публиковали пост о том, что тренировались с израильскими военными из спецназа «Лотар».

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

16 августа FOG опубликовали в своем аккаунте фотографию трех мужчин с подписью «Парни в Курске». До этого посты публиковались с 7 августа без указания локаций после перерыва с 23 июля. Также FOG размещала фото с минометом на детской площадке, в посте были флаги России, но указаний на геолокацию в нем нет.

FOG в некоторых публикациях называют частной военной компанией (ЧВК), однако на их сайте есть только разделы с товарами — сейчас имеется лишь одна карточка с травматологической сумкой для хранения содержимого индивидуальной аптечки первой помощи. На Amazon и eBay есть футболки для фанатов группы с ее названием.

FOG фигурировала в материале МИД России «о возможных химпровокациях на Украине» от марта 2022-го как «американский военный подрядчик». Министерство сообщало, что группа осуществляла «общую координацию доставки и складирования» токсичных химикатов в Донецкую область в декабре 2021-го. Издание Foreign Policy (FP) запросило комментарий Госдепа США на этот счет, ведомство назвало подобные обвинения абсурдными.

FP описывает FOG как организацию добровольцев, основанную бывшим американским пехотинцем Дерриком Бейлсом, служившим в Афганистане. Изначально группа занималась продажей тактического снаряжения. Однако потом некоторые ее члены стали участвовать в боевых действиях на стороне Украины, пишет FP. Один из членов группы в 2022-м говорил на условиях анонимности, что FOG сосредоточена на поставках медицинских принадлежностей, снаряжения и сборе денег для украинцев.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область американские военные Украина ВСУ
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