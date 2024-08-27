Над Курском сбили украинские беспилотники

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские БПЛА над Курском, сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Имеется несколько незначительных повреждений, произошло также возгорание на дачном участке. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал мэр.

По словам Куцака, позднее сотрудники окружных администраций проведут подомовой обход пострадавших.

В ночь на 27 августа в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Последний раз предупреждение выпустили в 2:35 мск, его отменили спустя почти полчаса. Вечером 26 августа ПВО сбили над регионом четыре ракеты комплекса «Точка-У».

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Более 133 тыс. жителей уехали из восьми районов региона, около 20 тыс. человек остались, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. ТАСС заявил о 31 погибшем в Курской области из-за атаки ВСУ.

Власти Украины назвали целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе, однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.