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Военная операция на Украине ,  
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Над Курском сбили украинские беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские БПЛА над Курском, сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Имеется несколько незначительных повреждений, произошло также возгорание на дачном участке. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал мэр.

По словам Куцака, позднее сотрудники окружных администраций проведут подомовой обход пострадавших.

В ночь на 27 августа в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Последний раз предупреждение выпустили в 2:35 мск, его отменили спустя почти полчаса. Вечером 26 августа ПВО сбили над регионом четыре ракеты комплекса «Точка-У».

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Политика

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Более 133 тыс. жителей уехали из восьми районов региона, около 20 тыс. человек остались, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. ТАСС заявил о 31 погибшем в Курской области из-за атаки ВСУ.

Власти Украины назвали целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе, однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

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Теги
Курск Военная операция на Украине ПВО беспилотники
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