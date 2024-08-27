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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Через 27 минут Смирнов написал об отбое сигнала.

Аналогичное предупреждение также выпустили в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Менее чем через пять минут его отменили.

В Курской области ранее уже объявляли режим опасности, сигнал действовал три минуты с 00:19 мск.

Вечером 26 августа средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты комплекса «Точка-У». В это же время в регионе также действовал сигнал о ракетной опасности.

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Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Алексей Смирнов Белгородская область Курская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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