В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Через 27 минут Смирнов написал об отбое сигнала.

Аналогичное предупреждение также выпустили в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Менее чем через пять минут его отменили.

В Курской области ранее уже объявляли режим опасности, сигнал действовал три минуты с 00:19 мск.

Вечером 26 августа средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты комплекса «Точка-У». В это же время в регионе также действовал сигнал о ракетной опасности.

В Белгородской области пять человек получили ранения в результате ударов украинских беспилотников. В селе Репяховка мужчина и женщина получили сотрясение мозга после атаки БПЛА. В селе Косилово дрон-камикадзе врезался в частный дом, три женщины получили ранения из-за взрыва аппарата. Пострадавших с осколочными травмами направили в городскую больницу № 2 Белгорода.