Над Курской областью сбили четыре ракеты «Точки-У»
Средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты комплекса «Точка-У», сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Попытку атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили около 21:45 мск, отметили в ведомстве.
Об уничтожении ракет также сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — написал глава области.
В 21:25 мск в регионе объявили ракетную опасность, спустя 34 минуты предупреждение отменили.
Боевые действия с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным Смирнова, на 22 августа из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.
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