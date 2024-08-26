Над Курской областью сбили четыре ракеты «Точки-У»

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты комплекса «Точка-У», сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Попытку атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили около 21:45 мск, отметили в ведомстве.

Об уничтожении ракет также сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — написал глава области.

В 21:25 мск в регионе объявили ракетную опасность, спустя 34 минуты предупреждение отменили.

Боевые действия с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным Смирнова, на 22 августа из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.