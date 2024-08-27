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Военная операция на Украине ,  
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По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

По всей Украине дважды за ночь объявляли воздушную тревогу, следует из данных оповещающих каналов. К 5:46 мск сигналы тревоги перестали звучать в Киеве и Одесской области.

В киевской областной военной администрации на этом фоне второй раз за ночь заявили о работе ПВО. До этого силы ПВО работали «на подступах» к украинской столице, рассказывали в военной администрации города. Глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил об одном погибшем и двух раненых. 

«Суспiльне» сообщало о взрывах в Хмельницкой области, Сумах, Кривом Роге, Ровно. До этого власти Кривого Рога сообщали о двух погибших и четырех раненых. 

В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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26 августа Минобороны сообщило, что по энергетическим объектам военно-промышленного комплекса Украины нанесли массированный удар. В Минобороны подчеркнули, что все цели поражены. В частности, взрывами повреждена дамба Киевской ГЭС. В стране фиксировали остановки поездов дальнего следования, в некоторых населенных пунктах прекратили подачу электричества и воды.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что удар по энергообъектам Украины стал одним из самых масштабных с начала боевых действий. Командующий ВВС страны Николай Олещук отметил, что российские силы нанесли «самый массированный» удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

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