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Военная операция на Украине ,  
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Глава ВВС Украины заявил о «самом массированном» ударе

Глава ВВС Украины Олещук заявил о самом массированном ударе российских сил
Сюжет
Военная операция на Украине
26 августа Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины. Зеленский назвал его одним из самых масштабных с начала боевых действий

Российские силы нанесли 26 августа «самый массированный» удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил командующий военно-воздушными силами (ВВС) Украины Николай Олещук в телеграм-канале.

По его словам, в частности, удар был нанесен по топливно-энергетическому сектору страны. К отражению удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска ВС, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы, добавил командующий.

Минобороны назвало цели массированного удара по энергетике Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу. О звуках взрывов сообщали в Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге и других крупных городах. Поезда дальнего следования остановились, в некоторых населенных пунктах прекратили подачу электричества и воды. В частности, повреждения получила Киевская ГЭС.

Позднее Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве подчеркнули, что все цели поражены.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что удар по энергообъектам Украины стал одним из самых масштабных с начала боевых действий.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дарья Беспалько
При участии
Полина Мартынова
Военная операция на Украине ВСУ Минобороны
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