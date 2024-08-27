Глава ВВС Украины заявил о «самом массированном» ударе

26 августа Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины. Зеленский назвал его одним из самых масштабных с начала боевых действий

Российские силы нанесли 26 августа «самый массированный» удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил командующий военно-воздушными силами (ВВС) Украины Николай Олещук в телеграм-канале.

По его словам, в частности, удар был нанесен по топливно-энергетическому сектору страны. К отражению удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска ВС, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы, добавил командующий.

Утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу. О звуках взрывов сообщали в Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге и других крупных городах. Поезда дальнего следования остановились, в некоторых населенных пунктах прекратили подачу электричества и воды. В частности, повреждения получила Киевская ГЭС.

Позднее Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве подчеркнули, что все цели поражены.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что удар по энергообъектам Украины стал одним из самых масштабных с начала боевых действий.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.