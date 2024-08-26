Премьер Чехии оценил вероятность «фундаментального перелома» на Украине

Петр Фиала (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Перелома в боевых действиях на Украине не ожидается, считает премьер-министр Чехии Петр Фиала. Его слова приводит České noviny.

«Мы должны признать, что не можем сейчас ожидать фундаментального перелома в конфликте», — сказал он. По словам Фиалы, наступление ВСУ на курском направлении — «определенное символическое изменение».

Премьер отметил, что страна продолжает оказывать помощь Украине. С 24 февраля 2022 года Прага передала Киеву 2 млн крупнокалиберных снарядов и 22 млн единиц боеприпасов среднего калибра.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин отметил, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Более 133 тыс. жителей уехали из восьми приграничных районов региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По данным на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия украинской армии в Курской области являются «частью крупной военно-дипломатической операции». Россия пообещала ответ на действия ВСУ в приграничье.