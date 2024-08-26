Последствия атаки дронов на жилой дом в Саратове. Видео

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26 августа утром губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных средствами ПВО дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Четыре человека пострадали, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Повреждения были зафиксированы в жилом комплексе Volga Sky в Саратове и в доме на улице Пушкина в Энгельсе. Кроме того, повреждены четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельского района.

Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что жильцам пострадавших при атаке беспилотников квартир предоставят номера в гостинице. Она также добавила, что дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений для принятия дальнейших решений, касающихся здания.