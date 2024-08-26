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Военная операция на Украине ,  
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Обломки дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

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Военная операция на Украине

Утром 26 августа Саратовская область подверглась атакам дронов, их сбила ПВО, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — написал он, добавив, что работают экстренные службы.

Сколько всего было беспилотников, Бусаргин не уточнил. Он не сообщил, есть ли пострадавшие.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что один из дронов попал в дом в жилом комплексе Volga Sky на Славянской площади в Саратове. Также повреждена многоэтажка на улице Пушкина в городе Энгельсе, передает Mash.

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Теги
Саратовская область Саратов Энгельс беспилотники дроны
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