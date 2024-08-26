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Военная операция на Украине ,  
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Саратовские власти рассказали о помощи пострадавшим при атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Власти Саратовской области окажут помощь жителям Саратова и Энгельса, пострадавшим после атаки дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы», — добавил он. Кроме того, в Саратове и Энгельсе создали оперштабы для оказания помощи жителям домов, поврежденных в результате атаки. Позднее специалисты сообщат, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Аэропорт Саратова сообщил о работе в штатном режиме после атаки дронов
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Аэропорт &laquo;Гагарин&raquo; в Саратове

Утром 26 августа обломки сбитых дронов попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельса. Оба города находятся более чем в 700 км от границы с Украиной.

Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

По данным Минобороны, регион атаковали девять беспилотников. В результате атаки пострадали четыре человека, женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждения получили четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельского района.

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Теги
Саратовская область Саратов Энгельс помощь беспилотники Роман Бусаргин
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