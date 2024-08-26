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Политика ,  
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Аэропорт Саратова сообщил о работе в штатном режиме после атаки дронов

Аэропорт &laquo;Гагарин&raquo; в Саратове
Аэропорт «Гагарин» в Саратове (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Саратовский аэропорт «Гагарин» работает в штатном режиме, временные ограничения, которые вводились из-за атаки дронов в городе, сняты. Об этом сообщила РБК пресс-служба аэропорта.

Органы воздушного движения ввели в аэропорту временные ограничения на прием и отправку воздушных судов 26 августа. На вылет был задержан рейс авиакомпании «Россия» FV-6490 в Москву (в аэропорт Шереметьево).

В пресс-службе добавили, что актуальную информацию о времени прибытия и отправления можно посмотреть на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов».

26 августа утром Саратовская область подверглась атаке беспилотников; их сбила противовоздушная оборона, но обломки попали жилые дома в Саратове и Энгельсе. Пострадали четверо, одна женщина в тяжелом состоянии.

Позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях в еще одном населенном пункте: четыре частных дома пострадали в поселке Прибрежный Энгельсского района.

Минобороны сообщило о перехвате 9 дронов над Саратовской областью
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Всего за ночь с 25 на 26 августа над территорией России было перехвачено и сбито 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Больше всего — девять дронов — сбили над территорией Саратовской области.

Три беспилотника поразили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

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