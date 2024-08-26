Власти открыли оперштабы после атаки дронов на ЖК Volga Sky в Саратове

Фото: Правительство Саратовской области

Оперативные штабы для помощи жильцам домов, поврежденных в результате атаки дронов, развернули в Саратове и Энгельсе по поручению губернатора Романа Бусаргина. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

К настоящему моменту специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

В правительстве добавили, что обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112.

Утром 26 августа обломки сбитых дронов попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельса. Оба города находятся более чем в 700 км от границы с Украиной.

Повреждения были зафиксированы в жилом комплексе Volga sky в Саратове и в доме на улице Пушкина в Энгельсе. Кроме того, повреждены четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. В результате атаки дронов четыре человека пострадали, в тяжелом состоянии госпитализирована одна женщина.

В ночь с 25 на 26 августа Минобороны сообщило о сбитых дронах в семи регионах России, больше всего их сбили в Саратовской области (9).

Еще три беспилотника поразили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.