Власти открыли оперштабы после атаки дронов на ЖК Volga Sky в Саратове
Оперативные штабы для помощи жильцам домов, поврежденных в результате атаки дронов, развернули в Саратове и Энгельсе по поручению губернатора Романа Бусаргина. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
К настоящему моменту специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
В правительстве добавили, что обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112.
Утром 26 августа обломки сбитых дронов попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельса. Оба города находятся более чем в 700 км от границы с Украиной.
Повреждения были зафиксированы в жилом комплексе Volga sky в Саратове и в доме на улице Пушкина в Энгельсе. Кроме того, повреждены четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. В результате атаки дронов четыре человека пострадали, в тяжелом состоянии госпитализирована одна женщина.
В ночь с 25 на 26 августа Минобороны сообщило о сбитых дронах в семи регионах России, больше всего их сбили в Саратовской области (9).
Еще три беспилотника поразили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.
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