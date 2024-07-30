В Грузии назвали условия открытия второго фронта против России
Второй фронт против России появится в Грузии, если на парламентских выборах осенью победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили «Национальное движение». Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает грузинский «Первый канал».
«Теоретически, если мы допустим возвращение «Национального движения», мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что, если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — сказал он.
По словам главы правительства, избрание правящей партии «Грузинская мечта» — это необходимое условие для дальнейшего продвижения страны по всем направлениям, в том числе «по пути европейской интеграции».
О том, что Грузия станет вторым фронтом для России, если на парламентских выборах в октябре в стране победит оппозиция, Кобахидзе уже говорил в июле. По его словам, за отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли пророссийской.
Однако отправка военных на Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией, добавил глава правительства.
В июне 2024 года Кобахидзе заявил, что члены партии Саакашвили желают, чтобы страна стала второй Украиной, но премьер исключил «украинизацию» Грузии.
В 2022 году украинская сторона призывала Грузию к открытию «второго фронта» против России. На тот момент глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если Грузия считает, что Абхазия и Южная Осетия — это ее территория, то она должна «подниматься и защищать свою страну».
На тот момент председатель «Грузинской мечты» Кобахидзе отметил, что партия не поддерживает открытие второго фронта.
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