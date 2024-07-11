СВР рассекретила донесение о поисках США замены Зеленскому

Владимир Зеленский (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Документ опубликовал журнал «Разведчик».

«Соответствующие контакты установлены с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко», — говорится в шифрограмме резидента, подписавшегося Стоуном, от 5 мая 2024 года.

Стоун доложил, что «негласную работу» также вели с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Тему замены Зеленского в США начали обсуждать из-за обеспокоенности динамикой общественных настроений на Украине, говорится в донесении.

В декабре 2023 года СВР сообщила об обсуждении Западом кандидатур для замены Зеленского. Среди возможных преемников нынешнего президента Украины уже тогда указывали Залужного, Ермака, Кличко. Также в список вошли бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович и глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Через несколько месяцев, в мае 2024 года, разведка доложила об усилении Вашингтоном усилий по поиску альтернативы нынешнему президенту Украины. Перестановки в руководстве страны, по мнению американских властей, могли произойти из-за неудач в зоне военной операции, отметили в СВР. По информации ведомства, проблемы на фронте в таком случае США готовились списать на Зеленского.

Владимир Зеленский продолжает оставаться главой государства в условиях военного положения в соответствии с Конституцией, заявил в конце мая спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.