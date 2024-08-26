 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Основатель Rumble назвал задержание Дурова переходом красной черты

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Арестом Павла Дурова французские власти перешли допустимые границы, заявил основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски в соцсети X.

«Франция пригрозила Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова», — написал он. По словам предпринимателя, сам он «только что» покинул Европу.

Rumble будет бороться за «свободу выражения мнений», подчеркнул Павловски.

Последние перед задержанием кадры с Павлом Дуровым
Технологии и медиа

Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что тот не сотрудничал с властями Франции, сообщил телеканал TF1.

После задержания Дурова ряд пользователей соцсети X высказались по этому поводу. Так, предприниматель Илон Маск предположил, что к 2030 году в Европе людей будут «казнить» за то, что те «лайкнули мем».

«Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», — заявил экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.

На фоне задержания Дурова пост опубликовал и президент Сальвадора Найиб Букеле. «Вы не подвергнетесь аресту, цензуре или конфискации ваших активов за осуществление вашего права на свободу слова», — написал он, подчеркнув, что Сальвадор — «самая безопасная страна в Западном полушарии».

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Видеохостинг Павел Дуров Франция задержание
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
В Telegram после задержания Дурова заявили, что ему «нечего скрывать»
Технологии и медиа
Дурову продлили срок содержания под стражей во Франции
Политика
WSJ сообщила об обострении отношений России и Франции из-за Дурова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В Госдуме напомнили об изменениях правил установки камер на дорогахОбщество, 05:59
Обломки дронов попали в жилые дома в Саратове и ЭнгельсеПолитика, 05:55
Абхазия назвала признание независимости Россией торжеством справедливостиПолитика, 05:40
Россияне стали чаще и больше давать в долгФинансы, 05:00
Степашин заявил, что России и США «придется» говорить об УкраинеПолитика, 04:50
Основатель Rumble назвал задержание Дурова переходом красной чертыПолитика, 04:45
«Украинская правда» узнала о побеге поддержавшего УПЦ нардепаПолитика, 04:14
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Reuters узнал об отсутствии результата на переговорах Израиля и ХАМАСПолитика, 04:09
«Страна» сообщила о смерти мобилизованного от эпилепсии в КиевеПолитика, 03:34
Telegraph связал будущее Сырского с итогами операции в Курской областиПолитика, 03:26
Глава Сальвадора на фоне задержания Дурова назвал свою страну безопаснойПолитика, 03:16
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУПолитика, 02:43
Алаудинов сообщил о доминировании России по всей линии соприкосновенияПолитика, 02:16
NYT рассказала об охоте Израиля и США на нового лидера ХАМАСПолитика, 01:58