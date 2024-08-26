Основатель Rumble назвал задержание Дурова переходом красной черты

Арестом Павла Дурова французские власти перешли допустимые границы, заявил основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски в соцсети X.

«Франция пригрозила Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова», — написал он. По словам предпринимателя, сам он «только что» покинул Европу.

Rumble будет бороться за «свободу выражения мнений», подчеркнул Павловски.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что тот не сотрудничал с властями Франции, сообщил телеканал TF1.

После задержания Дурова ряд пользователей соцсети X высказались по этому поводу. Так, предприниматель Илон Маск предположил, что к 2030 году в Европе людей будут «казнить» за то, что те «лайкнули мем».

«Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», — заявил экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.

На фоне задержания Дурова пост опубликовал и президент Сальвадора Найиб Букеле. «Вы не подвергнетесь аресту, цензуре или конфискации ваших активов за осуществление вашего права на свободу слова», — написал он, подчеркнув, что Сальвадор — «самая безопасная страна в Западном полушарии».