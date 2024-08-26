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Задержание Павла Дурова ,  
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Глава Сальвадора на фоне задержания Дурова назвал свою страну безопасной

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Задержание Павла Дурова

Президент Сальвадора Найиб Букеле перечислил преимущества своей страны на фоне задержания Павла Дурова во Франции, соответствующий пост глава страны опубликовал в соцсети X.

«Вы не подвергнетесь аресту, цензуре или конфискации ваших активов за осуществление вашего права на свободу слова», — заявил Букеле, назвав Сальвадор «самой безопасной страной в Западном полушарии».

Он также подчеркнул, что в Сальвадоре нет налога на недвижимость.

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Бизнес
Илон Маск

Букеле опубликовал пост вскоре после того, как в Париже в аэропорту Ле-Бурже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с французскими властями.

«POV: в Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал после этого предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Задержание Дурова прокомментировал и экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден. «Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», — заявил он в той же соцсети.

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Сальвадор Найиб Букеле Павел Дуров свобода слова налог на недвижимость
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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