Глава Сальвадора на фоне задержания Дурова назвал свою страну безопасной

Президент Сальвадора Найиб Букеле перечислил преимущества своей страны на фоне задержания Павла Дурова во Франции, соответствующий пост глава страны опубликовал в соцсети X.

«Вы не подвергнетесь аресту, цензуре или конфискации ваших активов за осуществление вашего права на свободу слова», — заявил Букеле, назвав Сальвадор «самой безопасной страной в Западном полушарии».

Он также подчеркнул, что в Сальвадоре нет налога на недвижимость.

Букеле опубликовал пост вскоре после того, как в Париже в аэропорту Ле-Бурже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с французскими властями.

«POV: в Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал после этого предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Задержание Дурова прокомментировал и экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден. «Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», — заявил он в той же соцсети.