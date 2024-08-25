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Задержание Павла Дурова ,  
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Сноуден счел задержание Дурова «захватом заложника» для Макрона

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Сноуден выразил сожаления из-за задержания Дурова и обвинил власти Франции в попытке получения доступа к частной переписке. Сноуден стал известен в 2013 году после того, как раскрыл программу глобальной слежки через сеть
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден (Фото: Kevin Wurm / Reuters)

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он назвал случившееся посягательством на свободу слова.

«Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и мир», — написал он в соцсети X.

В 2013 году Сноуден передал прессе материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб США за гражданами через ведущие интернет-компании, включая Google и Apple. После этого он получил убежище в России, а через год — трехлетний вид на жительство. Российское гражданство он получил в сентябре 2022-го.

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Эдвард Сноуден (на экране)

Основателя Telegram задержали поздно вечером 24 августа после приземления в аэропорту Парижа, он прилетел во Францию из Азербайджана. По данным AFP, Дуров планировал провести в столице Франции всего один вечер. На выходе из самолета его задержали силовики.

Претензии к Дурову связаны с политикой модерации в Telegram — власти Франции считают, что администрация мессенджера недостаточно боролась со злоумышленниками, использующими площадку. Из-за этого Дурову могут предъявить обвинения в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В поддержку Дурова выступили как в России, так и за границей. У посольства Франции в России люди оставляют на кустах бумажные самолетики — они повторяют логотип Telegram и были символом поддержки мессенджера в период его блокировки в России. Владелец X Илон Маск, комментируя ситуацию, допустил, что вслед за Telegram подобная ситуация может коснуться и его соцсети.

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Эдвард Сноуден Франция Эмманюэль Макрон Павел Дуров
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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