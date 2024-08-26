Дурову продлили срок содержания под стражей во Франции

Период задержания может длиться до 96 часов, после судья либо выдвинет Дурову обвинения, либо примет решение о его освобождении. Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа

Суд во Франции продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова, сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Агентство отмечает, что задержание может длиться максимум 96 часов. По окончании этого срока судья может либо принять решение об освобождении, либо выдвинуть Дурову обвинения.

Бизнесмена задержали 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Как сообщил телеканал TF1, основателя Telegram заподозрили в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации контента. В парижской прокуратуре не стали давать комментариев, но пообещали выпустить заявление для прессы в понедельник, 26 августа.

Издание Le Provence пишет, что Управление по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) выдало ордер на обыск у Дурова, расследование было поручено Национальному кибер-подразделению (UNC) жандармерии и Национальному бюро по борьбе с мошенничеством.

Команда Telegram ответила на задержание Дурова почти через сутки. Там заявили, что платформа соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах, модерация «соответствует отраслевым стандартам», бизнесмену нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе, а «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — подчеркнули в Telegram.

Посольство России запросило разъяснение причин у французских властей и потребовало обеспечить консульский доступ к Дурову, но, как сообщили дипломаты, Париж «пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу». По словам представителя МИДа Марии Захаровой, Париж считает французское гражданство бизнесмена в качестве основного.

Предприниматель Илон Маск допустил, что в ЕС в будущем могут принять меры против X (бывшая Twitter, которую он купил в октябре 2022 года) и предрек «казни в Европе за лайки». Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «опустился до уровня захвата заложников», а создатель блокчейн-платформы и криптовалюты Еthereum Виталик Бутерин назвал ситуацию тревожной для свободы коммуникаций в Европе.

The Wall Street Journal отмечала, что западные спецслужбы хотят получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram, и Дуров представляет для них ценность. Газета писала также, что месенджер может быть использован «для вербовки агентов в Европе», в последние месяцы Франция стала целью «нескольких российских операций», что вызвало недовольство Макрона и членов правительства.