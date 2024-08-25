В Одесской области сбежали трое мобилизованных заключенных
В Одесской области сбежали трое мобилизованных заключенных, они вооружены автоматами Калашникова, пишут украинские издания «Страна» и «Думская».
Инцидент произошел в селе Сычавка, уточняет «Страна».
«Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что дезертиры недавно подписали контракт на военную службу в местах лишения свободы, попали в одну из механизированных бригад и проходили обучение на полигоне в Одесской области.
В Одесской области объявлен план «Перехват».
объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Их сроки неоднократно продлевались. В марте Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины писала о необходимости вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Указ о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления был подписан в мае.
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