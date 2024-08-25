Трое экс-заключенных с автоматами сбежали с военного полигона в Одесской области

Фото: Juan Moreno / Reuters

В Одесской области сбежали трое мобилизованных заключенных, они вооружены автоматами Калашникова, пишут украинские издания «Страна» и «Думская».

Инцидент произошел в селе Сычавка, уточняет «Страна».

«Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что дезертиры недавно подписали контракт на военную службу в местах лишения свободы, попали в одну из механизированных бригад и проходили обучение на полигоне в Одесской области.

В Одесской области объявлен план «Перехват».