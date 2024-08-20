На Украине из-за мобилизации начали брать женщин на работу в шахты

На фоне мобилизации мужчин на Украине в шахты идут трудиться бывшие няни и продавщицы, для них это шанс получить стабильную работу, а для предприятий — восполнение нехватки рабочей силы, говорится в репортаже The New York Times

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На фоне массовой мобилизации на Украине женщины все чаще занимают рабочие места, на которых ранее в основном трудились мужчины, пишет The New York Times. Так, одно из предприятий ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании в стране, наняло в шахту в Павлограде (Днепропетровская область) 330 женщин, чтобы восполнить нехватку кадров.

«Их помощь огромна, потому что многие мужчины ушли воевать», — отметил начальник шахты Сергей Фараонов.

Сотрудницы в том числе управляют конвейерами, которые поднимают уголь на поверхность, трудятся инспекторами по технике безопасности и водят поезда, которые курсируют между различными секторами шахт, отмечает газета.

«Я бы никогда не подумала, что буду работать в шахте», — рассказывает 21-летняя Карина Яцина, которая в прошлом работала няней. Девушка пояснила, что о вакансии ей сообщили друзья, сказавшие о хорошей зарплате и щедрой пенсии. Яцина рассчитывает делать карьеру и хочет стать техником-электромехаником.

Несколько других женщин рассказали изданию, что устроились в шахту в Покровске (город находится на подконтрольной Киеву территории ДНР) компании «Метинвест», крупнейшего производителя стали на Украине, поскольку это было вариантом стабильной работы в условиях разрушенной боевыми действиями экономики, говорится в статье. Бывшая продавщица Валентина Коротаева говорит, что потеряла работу после того, как рядом с ее магазином упала ракета и его владельцы решили закрыть бизнес. Теперь женщина работает крановщицей в шахте.

Бывший детский психолог Юлия Коба, работающая в той же шахте, что и Коротаева, сказала, что коллеги-мужчины скептически относились к ней, но со временем «постепенно преодолели гендерные стереотипы».

После начала российской военной операции правительство Украины отменило действие закона, который запрещал женщинам работать под землей и во вредных и опасных условиях.

По данным Всемирного банка, до начала боевых действий доля работающих женщин на Украине составляла 47%. После начала конфликта, по оценке главы Киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, около 1,5 млн, или 13%, из них покинули страну. По словам эксперта, сейчас доля женщин, которые работают, выросла по сравнению с показателем до начала боевых действий, но «слишком многие покинули Украину, чтобы страна могла справиться с нехваткой рабочей силы»