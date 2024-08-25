В деле о торговле детьми появился 13-й фигурант

Жительнице Московской области Виктории Пономаревой предъявили обвинение в торговле детьми в составе организованной группы. Она стала тринадцатым фигурантом в уголовном деле многодетной матери Юлии Логиновой, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные ведомства.

Женщина дала признательные показания. Ее причастность к делу подтвердили сведения из органов ЗАГС, а также заключения молекулярно-генетических судебных экспертиз.

В отношении Пономаревой Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, уточнил источник. Ей запрещено покидать Москву и Подмосковье, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести переговоры с использованием средств связи и интернета. Женщина не стала обжаловать это решение.

В октябре 2023 года Преображенский суд Москвы до 16 декабря арестовал 47-летнюю Юлию Логинову, у которой на иждивении 15 детей, по делу о торговле несовершеннолетними (ст. 127.1 УК, до 15 лет лишения свободы). Второй фигуранткой уголовного дела стала подруга Логиновой — Наталья Патока.

Всего по делу проходят 13 человек, среди них трое многодетных матерей, няня детского сада, врач-гастроэнтеролог, бывший руководитель алтайского миграционного пункта, кулинар, бизнесмен. В одно производство объединены 10 уголовных дел.

Следствие считает, что обвиняемые организовывали роды, обеспечивали продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами беременных женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не хотели оставлять детей. После рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали как собственных.

10 августа, Логинова полностью признала свою вину, она дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием. На тот момент в деле было 12 фигурантов. ТАСС писал, что в их числе предприниматель, врач-гастроэнтеролог и начальник миграционного пункта из Алтайского края Наталья Душкина, которая продала внучку одной из трех многодетных матерей.