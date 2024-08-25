В деле о торговле детьми появился 13-й фигурант
Жительнице Московской области Виктории Пономаревой предъявили обвинение в торговле детьми в составе организованной группы. Она стала тринадцатым фигурантом в уголовном деле многодетной матери Юлии Логиновой, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные ведомства.
Женщина дала признательные показания. Ее причастность к делу подтвердили сведения из органов ЗАГС, а также заключения молекулярно-генетических судебных экспертиз.
В отношении Пономаревой Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, уточнил источник. Ей запрещено покидать Москву и Подмосковье, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести переговоры с использованием средств связи и интернета. Женщина не стала обжаловать это решение.
В октябре 2023 года Преображенский суд Москвы до 16 декабря арестовал 47-летнюю Юлию Логинову, у которой на иждивении 15 детей, по делу о торговле несовершеннолетними (ст. 127.1 УК, до 15 лет лишения свободы). Второй фигуранткой уголовного дела стала подруга Логиновой — Наталья Патока.
Всего по делу проходят 13 человек, среди них трое многодетных матерей, няня детского сада, врач-гастроэнтеролог, бывший руководитель алтайского миграционного пункта, кулинар, бизнесмен. В одно производство объединены 10 уголовных дел.
Следствие считает, что обвиняемые организовывали роды, обеспечивали продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами беременных женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не хотели оставлять детей. После рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали как собственных.
10 августа, Логинова полностью признала свою вину, она дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием. На тот момент в деле было 12 фигурантов. ТАСС писал, что в их числе предприниматель, врач-гастроэнтеролог и начальник миграционного пункта из Алтайского края Наталья Душкина, которая продала внучку одной из трех многодетных матерей.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов