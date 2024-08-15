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Общество ,  
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СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве

Супругу многодетной матери Натальи Патоки предъявили обвинение в торговле детьми, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Станислав Кулов.

«СК предъявил обвинение <...> Николаю Патоке — мужу Натальи. Он находится под подпиской [о невыезде]», — сказал он.

Мужчину обвиняют по п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 Уголовного кодекса — в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Наталья Патока — одна из фигуранток дела многодетной матери Юлии Логиновой. По версии следствия, Патока организовывала приюты для беременных женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не хотели оставлять детей.

Следствие считает, что обвиняемые организовывали роды, обеспечивали этих женщин продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами. К Патоке беременные обращались за помощью, утверждают следователи. После рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали как собственных.

ТАСС сообщил о признании многодетной москвички в торговле детьми
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Ранее, 10 августа, Логинова полностью признала свою вину, она дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

ТАСС писал, что следователи установили причастность еще пяти фигурантов, среди которых предприниматель, врач-гастроэнтеролог и начальник миграционного пункта из Алтайского края Наталья Душкина, которая продала внучку одной из трех многодетных матерей.

В одно производство были объединены десять уголовных дел. В деле пока 12 фигурантов.

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