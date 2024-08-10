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ТАСС сообщил о признании многодетной москвички в торговле детьми

ТАСС: многодетная мать из Москвы призналась в торговле детьми

В Москве многодетная мать Юлия Логинова полностью признала вину по делу о продаже новорожденных детей, она дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие», — передает агентство.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов изъяли документы из медицинских учреждений, где были рождены проданные дети. Они также получили свидетельские показания, которые указали на причастность фигурантов к торговле детьми.

Второй фигуранткой уголовного дела стала подруга Логиновой — Наталья Патока, которая, по версии следствия, организовывала приюты для беременных женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не хотели оставлять детей. Следствие считает, что обвиняемые организовывали роды, обеспечивали этих женщин продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами.

К Патоке беременные обращались за помощью, утверждают следователи. После рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали как собственных.

Позднее ТАСС сообщил, что следователи установили причастность еще пяти фигурантов, среди которых предприниматель, врач-гастроэнтеролог и начальник миграционного пункта из Алтайского края Наталья Душкина, которая продала внучку одной из трех многодетных матерей.

В одно производство были объединены 10 уголовных дел. В деле пока 12 фигурантов, расследование продолжается, отметил собеседник агентства.

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В ноябре 2023 года в Москве пять человек осудили за торговлю детьми. Их приговорили к срокам от четырех до 19,5 лет колонии.

Дело завели в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном поселке ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика. Изначально дело открыли по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Затем к этому эпизоду добавилась ч. 3 ст. 127.1 — торговля людьми.

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Теги
Москва уголовное дело признательные показания торговля людьми
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