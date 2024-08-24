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Политика ,  
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В Кот-д’Ивуаре заявили о роли Украины в подготовке боевиков

Власти Кот-д'Ивуара подозревают украинское посольство в подготовке боевиков и отправке деталей для беспилотников, сообщил малийский портал Bamada.

Власти страны начали расследование после того, как Мали, Нигер и Буркина-Фасо призвали Совбез ООН принять меры в связи с «поддержкой терроризма» Украиной.

По информации Bamada, украинских дипломатов подозревают в «тайной военной подготовке» и поставке деталей для дронов через дипломатическую почту. Если информация подтвердится, это может серьезно повлиять на отношения двух стран, отмечает портал.

Портал ActuNiger сообщил, что украинское диппредставительство координировало подготовку боевиков в сфере связи. Эти действия беспокоят власти Кот-д'Ивуара на фоне недавнего открытия украинского посольства в стране, отмечает издание.

Официально эту информацию власти Украины и Кот-д'Ивуара не прокомментировали.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совбез ООН из-за Украины
Политика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

29 июля официальный представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что малийские повстанцы получили от Украины всю необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Тогда повстанцы-туареги атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер» на севере Мали в конце июля.

Позднее Буркина-Фасо, Мали и Нигер попросили Совет безопасности ООН принять меры из-за «поддержки терроризма» Украиной в Африке, говорится в совместном письме этих стран к председателю Совбеза. Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной, обвинив ее в поддержке террористических группировок в Африке.

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Кот д'Ивуар Украина Совбез ООН
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