Мэр Одессы объяснил отказ сносить памятник Пушкину
Памятник поэту Александру Пушкину в Одессе нельзя сносить, поскольку в ЮНЕСКО знают, что он является объектом культурного наследия, заявил мэр Геннадий Труханов. Его слова приводит «Страна.ua».
По словам мэра, этот монумент — часть истории города: «Сегодня приходят какие-либо делегации европейские, туристы, они знают, кто такой Пушкин, и говорят, что он [здесь] был, работал, написал какие-то произведения свои». Кроме того, когда власти подавали в ЮНЕСКО мотивационное досье, они указали этот памятник как объект культурного наследия, добавил Труханов.
Речь идет о монументе, установленном на Приморском бульваре. Труханов уже выступал против его сноса. Памятник установили в 1889 году на средства, собранные одесситами.
Украинские власти начали снос памятников российским и советским деятелям после начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Когда начались военные действия в феврале 2022 года, в стране создали специальный Совет по дерусификации и декоммунизации, а в мае 2023 года приняли закон, упрощающий демонтаж памятников.
Российские власти считают практику сноса памятников в соседних странах «невежеством». В 2023 году президент Владимир Путин предложил создать парк из снесенных на Украине монументов.
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