Во Львовской области снесли все советские памятники

В регионе также избавились от топонимов, связанных с СССР и Россией, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий

Фото: Pavlo Palamarchuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе демонтировали все советские памятники и избавились от топонимов, связанных с СССР и Россией.

«Мы на Львовщине <...> до января 2024 года демонтировали все советские памятники <...>. И также до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой. Львовщина не только первая область без советских памятников, мы также первые, кто переименовал все улицы с навязанными Москвой фальшивыми названиями: «Мира», «Победы», «Дружбы народов», — написал он в телеграм-канале.

Козицкий отметил, что предстоит еще избавиться «от всех ячеек» Украинской православной церкви (УПЦ), и выразил надежду, что ее запретят на законодательном уровне.

Глава Львовской областной администрации раскритиковал мэра Одессы Геннадия Труханова, который «защищает имперский исторический миф о том, что Одессы нет без «большой» русской культуры: без Жванецкого, Пушкина, Ильфа и Петрова».

В июле Труханов заявил об «обнулении города» из-за переименования улиц. «Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом», — считает мэр. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании таких улиц, как Пушкинская, Паустовского, Бунина, Армейская, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого. Кипер в ответ на слова мэра Одессы предложил ему поехать в Москву или Уфу.

Против переименования улиц также выступил украинский продюсер Александр Роднянский (в России внесен в реестр иноагентов). «Нынешние одесские власти в своем административном восторге решили переименовать Пушкинскую улицу, на которой жил великий поэт, улицы Паустовского, нобелевского лауреата Бунина, Бабеля, Ильфа и Петрова, Высоцкого, бульвар Жванецкого... Не надо обманываться — это борьба не с агрессором, а с собственной культурой», — отметил он.